Modica, consegnati i lavori per nuovo asilo nido comunale

Consegnati i lavori di completamento di un altro asido nido a Modica. "Per questo immobile - afferma l'assessore ai Lavori pubblici Antonio Drago - il finanziamento è di 1.200.000 euro e permetterà la sua piena fruibilità, appunto, come asilo nido. La struttura retrostante il palazzo dell’Azasi, sarà in grado di ospitare 60 bambini e una volta terminati gli interventi, sarà completa di cucina, spogliatoi, posti letto, culle, parcheggio, area giochi, mensa e uffici amministrativi. Si tratta di un immobile chiuso e mai aperto e che per questo giaceva inutilizzato da tanti anni. Nel corso del tempo poi, era stato anche vittima di troppi atti di vandalismo.

Quando abbiamo iniziato le consegne lavori per queste strutture dedicate ai più piccoli, abbiamo calcolato un fabbisogno di oltre 130 posti e con l’atto portato a termine stamattina, siamo in condizione di soddisfare la domanda e dare alle famiglie un importante servizio. Progettista e direttore dei lavori, è l’Architetto ingegnere Letizia Rollo, con i colleghi Architetto Claudio Nobile e Geometra Riccardo Simonelli”.