Criticità Polo industriale di Siracusa, Cannata incontra il ministro Urso

Oggi, nell’Aula dei Gruppi parlamentari, il vicepresidente dell commissione Bilancio alla Camera, Luca Cannata, ha incontrato il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, per un confronto su diverse situazioni di interesse nazionale, tra cui le criticità che riguardano il polo chimico di Siracusa.

Durante l’incontro, il Ministro Urso, alla presenza di tutto il suo staff, ha ribadito l’impegno del Governo nel monitorare e affrontare le problematiche legate al settore industriale del territorio siracusano. Questo lavoro segue un percorso già avviato con importanti interventi come quelli per l’ISAB, l’IAS e Versalis. In particolare, è stato ricordato quanto fatto nel dicembre 2022, quando il Governo è intervenuto con il meccanismo della Golden Power per garantire la continuità produttiva e la salvaguardia dei posti di lavoro legati all’ISAB, un passo fondamentale per tutelare l’interesse strategico nazionale. Ora, il Governo sta ampliando l’attenzione anche ad altre realtà industriali del territorio, come la Sasol, affrontando le nuove problematiche che si sommano a quelle già esistenti.

“Il polo chimico di Siracusa è un asset strategico non solo per la Sicilia, ma per l’intero Paese - ribadisce Cannata -. L’impegno è massimo per garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali, la tutela ambientale e la competitività dell’intero settore”.

Nei prossimi giorni è previsto un incontro al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, durante il quale tutte le parti interessate saranno convocate. L’obiettivo è quello di individuare soluzioni condivise e concrete per affrontare le criticità e garantire la sostenibilità del comparto industriale.

“Continueremo a lavorare con responsabilità e determinazione per il futuro del polo industriale e per il benessere del territorio siracusano - conclude il parlamentare di FdI - come già fatto in passato, dimostrando che lo Stato è presente e attivo nel supportare i settori strategici del nostro Paese”.