Il Ponte sullo Stretto, per la Cgil Calabria non è una priorità

"Quanto si sta palesando in Calabria, con il mancato completamento della linea dell'Alta velocità, la carenza di fondi e la mancanza di una strategia idonea ad individuarli,sommato alle gravi lacune ed eterne incompiute della nostra regione, come l'elettrificazione della linea Jonica, il completamento della statale 106 e con l'A2 teatro di lavori senza soluzione di continuità, certificano come il ponte sullo Stretto non solo non sia una priorità ma, anzi, assorba risorse fondamentali che andrebbero invece innestate in una geografia infrastrutturale e di viabilità gravemente compromessa che non solo limita la vita dei calabresi stessi, ma pregiudica anche la capacità di attrarre investimenti". Lo ha detto il segretariog enerale della Cgil Calabria, Gianfranco Trotta, intervenendo,secondo quanto riferisce un comunicato, nel corso dell'Assemblea generale nazionale del sindacato.-