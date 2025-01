Il naufragio di Cutro, il 5 marzo udienza preliminare: solo militari imputati

É stata fissata per il prossimo 5 marzo, davanti al gup del Tribunale di Crotone Elisa Marchetto, l'udienza preliminare a carico dei sei ufficiali della Guardia di Finanza e della Guardia costiera, imputati per gli omessi soccorsi che sarebbero all'origine della morte di un centinaio di migranti nel naufragio avvenuta a Steccato di Cutro il 26 febbraio 2023. La richiesta di rinvio a giudizio - come riporta il Quotidiano delSud - era stata avanzata alla fine del 2024 dall'ex procuratore di Crotone Giuseppe Capoccia, in servizio a Lecce, e dal sostituto Pasquale Festa