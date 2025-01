Calcio a 5, un quarto d'ora di follia per la Futura Rosolini fatali: in Coppa vince il Cetraro

Trasferta amara per la Futura Rosolini che nella gara di andata della fase finale di Coppa Italia, incassa una inaspettata sconfitta contro i calabresi del Cetraro al Palasport di Cosenza. E' stata una partita strana, dove nella prima frazione si è giocato in sostanziale equlibrio. Parte nel migliore dei modi la squadra di mister Fabio Cipolla capace sin da subito di sbloccare il risultato con la botta da fuori di Rovito, a cui segue il preciso tiro in diagonale di Ramundo.

Prima parte che vede i siciliani restare in gara grazie alla rete di Gennaro che riesce a finalizzare in gol una veloce ripartenza sfruttando una palla rubata a metà campo ai calabresi. Rosolini che trova anche il pari a metà ripresa con Giuca, bella la sua rete del 2-2 dopo una veloce triangolazione su schema da calcio piazzato. Nemmeno il tempo di gioire e ci pensa ancora Rovito a riportare avanti i cetraresi, seguito poi dal nuovo acquisto Gerbasi con un delizioso pallonetto al portiere in uscita e dalla doppietta di uno scatenato Riconosciuto (caparbio sul primo ed opportunista sul secondo), come sempre tra i migliori.

La Waterloo per i granata è arrivata a metà del secondo parziale. Sul risultato di 2 -2 c'è stato un quarto d'ora di follia della Futura che ha subito quattro gol dai padroni di casa, finendo così la gara per 6 a 2. Nulla di compromesso per i rosolinesi costretti a vincere nella gara di ritorno che si giocherà al PalaTricomi il prossimo 11 febbraio. Gli sportivi di casa dovranno fare la differenza, essendo il sesto uomo in campo.