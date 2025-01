Incidente a Floridia con tre veicoli coinvolti: ventenne finisce in ospedale

Incidente stradale questa sera verso le 19, 15 in via Paolo VI a Floridia. Tre i mezzi coinvolti: due motorino ed una Alfa Romeo Giulietta. Ancora poco chiara la dinamica che ha portato in ospedale uno dei motociclisti, A.F., 20 anni, mentre l'altro è riuscito a rialzarsi con qualche ammaccatura ed escoriazioni, ma se l'è cavata con medicazionida parte dei soccorritori. Sul posto è arrivata un'ambulanza del 118 che ha trasferito A.F. al Pronto soccorso dell'ospedale Umberto I°. Secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, il ventenne, non è in pericolo di vita. Avrebbe riportato traumi vari. In via Paolo VI si è formato un capannello di una cinquantina di curiosi, mentre i carabinieri hanno effettuato i rilievi sull'incidente.