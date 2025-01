Decoro urbano, al via ad Avola i lavori in piazza Denaro

Sono iniziati ieri i lavori di riqualificazione di piazza Denaro, un importante intervento che mira a realizzare uno spazio urbano accogliente e funzionale per i cittadini e visitatori. Il progetto prevede il rifacimento delle aiuole, il ripristino della pavimentazione e l’aggiunta di un tocco artistico, con la realizzazione di un murales che arricchirà ulteriormente l’estetica della piazza. “Con questi interventi – dichiara il sindaco Rossana Cannata – confermiamo la nostra attenzione costante verso il decoro urbano e il miglioramento della qualità della vita in tutti i quartieri della città. Piazza Denaro è un luogo dove insistono numerose attività e dove le famiglie e i cittadini potranno ritrovarsi e vivere momenti di condivisione in un ambiente più sicuro, decoroso e vivibile”. Questo intervento si inserisce in un più ampio piano di riqualificazione che segue la programmazione del sindaco Rossana Cannata interessando diverse aree di Avola. A cui si aggiunge il potenziamento del sistema di videosorveglianza in zone strategiche, per contrastare il degrado e migliorare la sicurezza cittadina, oltre agli interventi nelle scuole e alle importanti operazioni infrastrutturale sulla costa e sulle spiagge libere comunali. Il sindaco ha poi ricordato l’importanza del contributo di tutti: “Invito i cittadini a rispettare i nostri spazi pubblici e a utilizzare gli appositi cestini per i rifiuti, compresi quelli dedicati agli escrementi dei cani. La cura della città è un compito che riguarda ognuno di noi”. L’amministrazione comunale continuerà a monitorare i lavori in corso e a pianificare ulteriori interventi per rendere Avola sempre più bella, sicura e accogliente.