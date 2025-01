Tratto Cassibile - Avola out, interrogazione di Luca Cannata (Fdi) al Ministro

Il vicepresidente della Commissione Bilancio alla Camera, Luca Cannata, ha presentato un’interrogazione al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti riguardante la gestione del Consorzio Autostrade Siciliane (Cas) in relazione alla chiusura del tratto autostradale tra Avola e Cassibile sull’autostrada A18 Siracusa-Gela. Le recenti ispezioni hanno evidenziato criticità strutturali nel viadotto Cassibile, rendendo necessaria la chiusura immediata del tratto interessato. Di conseguenza, il Cas ha disposto l’uscita obbligatoria allo svincolo di Avola per i veicoli in direzione nord, con rientro a Cassibile, una misura che ha causato notevoli disagi agli automobilisti, con lunghe code e rallentamenti sulla viabilità ordinaria. “Ho avuto modo di confrontarmi con i vertici del Cas, che in questi giorni mi hanno garantito aggiornamenti costanti sulla situazione e sugli step futuri per il ripristino della viabilità – dichiara l’on. Cannata -. Riconoscendo la necessità di garantire la sicurezza degli utenti della strada, è fondamentale che vi sia massima trasparenza sulle tempistiche previste per la riapertura del tratto e sull’adozione di eventuali misure alternative per alleviare i disagi. Siamo certi che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti offrirà pieno supporto al Cas, monitorando da vicino la situazione e garantendo tutte le risorse necessarie per accelerare gli interventi e ridurre al minimo i disagi per cittadini e imprese. E siamo certi che il Ministero interverrà in modo rapido ed efficace per tutelare la sicurezza degli automobilisti e garantire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile”.