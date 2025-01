Padre e figlio denunciati a Portopalo per spaccio di stupefacenti

I Carabinieri della Stazione di Portopalo di Capo Passero, nell’ambito di mirati servizi finalizzati alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno denunciato un 64enne e un 33enne per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. I due, conviventi, nel corso di una perquisizione domiciliare sono stati trovati in possesso di hashish e marijuana e materiale vario per il confezionamento delle dosi e la vendita al minuto. Lo stupefacente era occultato nell’armadio della camera da letto del giovane. Il 64enne è già gravato da precedenti specifici in materia di stupefacenti.