Parcheggio di via Discesa Peschiera a Ibla, il M5S: non togliamo soldi alla Legge 61/81

“Con il nostro tecnico, abbiamo contestato, sin dal momento in cui è approdata in commissione Centri storici, la destinazione di 500mila euro derivanti dalla legge su Ibla per il parcheggio di via Discesa Peschiera. Sia chiaro: siamo assolutamente favorevoli a quest’opera e nella campagna elettorale del 2023, che mi vide impegnato con la candidatura a sindaco, avevo sottoscritto una serie di impegni ritenendo tale azione strategica non solo per la città antica ma per tutto il resto della nostra città, e anche oltre direi visto che ci inseriamo a pieno titolo nel territorio del Val di Noto; lo avevo fatto chiarendo che avrei attinto a uno specifico mutuo per coprire l’intero importo. Ma non possiamo non ritenere che, da quando è stata istituita la legge su Ibla (la Legge 61/81), i fondi ricevuti si rendono necessari proprio per la riqualificazione degli immobili e la rigenerazione degli stessi, circostanza che, sottraendo 500.000 euro, verrà certamente meno”.

E’ quanto evidenzia il consigliere comunale Sergio Firrincieli chiarendo le ragioni del proprio intervento in aula di lunedì scorso che ha portato a votare contro l’attuale piano di spesa della legge su Ibla riferita all’anno 2023. “Dal nostro punto di vista – afferma Firrincieli – il parcheggio potrebbe fare a meno di questo esiguo 3% dell’importo totale che, piuttosto, potrebbe essere ricavato raddoppiando la parte di mutuo che il Comune sta attivando per arrivare all'importo completo a cui, ricordiamolo, ha contribuito il Libero consorzio di Ragusa (ex Provincia) proprio a dimostrazione dell'interesse più generale dell’opera in questione rispetto al singolo borgo. Fondi, tra l’altro, che dovrebbero arrivare pure dai ristori della conduttura elettrica Eni-Malta".