Solarino, ferie ultimate: riaprono domani bar e bistrot del Gruppo Mangiafico

Dopo due settimane di meritate ferie, riaprono domani, 30 gennaio, i punti vendita del Gruppo Mangiafico. Saracinesce alzate già dalle prime ore del mattino ad Avola, Floridia, Melilli, Noto e naturalmente a Solarino. La riapertura post ferie, è stata caratterizzata da una giornata di alta formazione professionale per i dipendenti del Gruppo, dagli addetti ai laboratori ai camerieri, ai banconisti. Un chiodo fisso per il maestro Mangiafico ed i figli Lorenzo e Christian quella della formazione. I pasticceieri Maingiafico lo avevano anticipato sabato scorso presentando il nuovo Centro commericlale di Solarino, con annessa 'Accademica della Ristorazione 'che sorgerà nell'ex mobilificio Burgio sulla Statale 124 per Floridia. Il 'sipario' si alza stamane, pronti alle sfide delle prossime feste: Carnevale e Pasqua. ma nelle prossime ore ci saranno altre sorprese commerciali.

(nella foto da sinistra Lorenzo, Crhistian e Pippo Mangiafico)