Deve scontare 2 anni per un furto a Francofonte: in carcere a Brucoli

I Carabinieri della Stazione di Francofonte hanno arrestato e associato alla casa di reclusione di Augusta, un 49enne di Melilli, in esecuzione di una sentenza emessa dal Tribunale Ordinario di Siracusa. L’uomo, con precedenti di polizia per reati contro la persona e il patrimonio, è stato condannato a 2 anni di reclusione per un furto in abitazione commesso in una villetta di Francofonte. Nella circostanza il 49enne, previa effrazione della porta d’ingresso, aveva asportato materiale informatico del valore di circa 2000 euro. I Carabinieri, a seguito della tempestiva denuncia sporta dalla vittima, erano riusciti a risalire all’identità dell’autore del furto, ripreso anche dal sistema di videosorveglianza dell’abitazione.