Multata una pescheria a Floridia, vendeva 'rossetto' non tracciato

Personale della Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Siracusa ha elevato una sanzione amministrativa di importo pari a 2.000 euro nei confronti di attività di vendita al dettaglio di prodotto ittico a Floridia pescato in zone vietate. Il prodotto illegalmente commercializzato, della specie ittica “rossetto” (aphia minuta), è stato sottoposto a sequestro, dichiarato edibile dal competente servizio veterinario dell’ASP e, pertanto, devoluto in beneficienza ad istituti caritatevoli. Il “rossetto”, il cui nome scientifico è aphia minuta, è diffuso in tutto il mar Mediterraneo e nel mar Nero, ha una lunghezza pari a circa 4-5 cm e presenta la livrea trasparente con riflessi rosacei (da qui il nome). Il rossetto è però una specie, pertanto, nell’ambito del “Piano di gestione triennale della pesca del rossetto, adottato nel 2024 dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in Italia la pesca di tale specie è consentita dal 1 novembre 2024 al 31 marzo 2027, esclusivamente nei Compartimenti marittimi delle Regioni Liguria e Toscana.