Ragusa, con la moto non si ferma all'alt e ferisce poliziotto: ai domiciliari

A Ragusa, personale della Squadra Volante della Polizia di Stato percorrendo la via Mariannina Schininà, ha notato un ciclomotore, che a causa della eccesiva velocità ha invaso la corsia opposta di marcia rispetto a quella del veicolo di servizio.

Intimato l’alt al conducente, questi, a causa della eccessiva velocità, ha continuato nella sua marcia costringendo i poliziotti ad una manovra per evitare l’impatto.

Immediatamente un agente ha tentato di bloccare il giovane conducente che, ancora a bordo del ciclomotore, lo ha investito facendolo rovinare a terra nel tentativo di guadagnarsi la fuga.

Nonostante la fuga a piedi, il reo è stato raggiunto dall’autista della Volante che riusciva a bloccarlo.

Sul posto è intervenuto personale del 118 che ha trasportato il poliziotto ferito presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa.

Il giovane, un 20enne ragusano incensurato, è stato tratto in arresto in flagranza di reato per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale, e su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.