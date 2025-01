Omicidio a Vittoria, ucciso Angelo Ventura: era imparentato coi boss

E' morto l'uomo ferito gravemente a una coscia a Vittoria da un colpo d'arma da fuoco. Si tratta di Angelo Ventura, 39 anni, già noto alle forze dell'ordine. Cugino omonimo di Angelo 'Checco' Ventura (figlio di Titta Ventura) e di Angelo 'Elvis' Ventura (figlio di Filippo Ventura), i cui padri erano considerati a capo dell'omonima famiglia mafiosa vittoriese, entrambi con condanne per associazione mafiosa. Ciò che e' accaduto ancora non è chiaro. Angelo Ventura è stato portato all'ospedale di Vittoria, stanotte con una gravissima ferita da arma da fuoco alla coscia, pare sia stata recisa l'arteria femorale.

Già n condizioni critiche, è stato sottoposto a intervento nel reparto di Chirurgia vascolare. E' deceduto in mattinata.