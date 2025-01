Modica, 6 pannelli decorativi consegnati dall'Inner Wheel e dal Rotary alla Pediatria dell'ospedale

“Con gli occhi di un bambino” questo è il nome, che l' Inner Wheel Monti Iblei e il Rotary di Modica, hanno voluto dare al progetto di Service donando sei pannelli decorativi da inserire nelle stanze del reparto di Pediatria dell’ Ospedale Maggiore “Nino Baglieri” di Modica.

Questo è un progetto di Umanizzazione pittorica, facilita infatti, il processo di alleanza terapeutica e favorisce una migliore qualità della vita e del percorso di cura del piccolo paziente, dei suoi cari e degli operatori.

I sentimenti come la paura, l’ansia e la tristezza lasciano spazio alla fantasia.

La professionista scelta per la realizzazione dei pannelli è Sally Galotti, designer e illustratrice della Walt Disney Company con anni di esperienza nel settore ospedaliero.

I pannelli in forex sono realizzati con materiali ignifughi, inchiostri certificati per ambienti abitati da bambini e igienizzabili.