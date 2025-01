Rete Ferroviaria Italiana (FS): aggiudicata gara per bypass ferroviario Augusta

Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) ha aggiudicato la gara per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori del bypass ferroviario di Augusta, sulla tratta Catania - Siracusa.

La gara ha un valore di oltre 116 milioni di euro, finanziati anche con fondi PNRR. L'aggiudicazione è andata all'impresa Cosedil S.p.A.

L'intervento prevede la realizzazione di una variante al tracciato della linea Messina-Catania-Siracusa e la costruzione di una nuova stazione passeggeri fuori dal centro abitato di Augusta.

L'obiettivo è la riduzione dei tempi di percorrenza, dal momento che l'opera prevede 2,8 km di tracciato in sostituzione degli oltre 7 km di linea storica, e l'eliminazione delle interferenze con la viabilità cittadina.

Il tracciato attuale attraversa per due tratti l'area protetta delle Saline di Augusta e presenta tre passaggi a livello all'interno della città. L'opera permetterà invece di dislocare l'infrastruttura ferroviaria all'esterno del centro storico di Augusta e dell'area naturale protetta delle Saline.

Allo scopo di valorizzare il sedime ferroviario che sarà dismesso con la realizzazione dell'intervento, è in corso di definizione un piano per rivalutare l'area delle Saline, incentrato sugli aspetti culturali e ambientali caratterizzanti il sito, e per il quale sono state avviate le necessarie interlocuzioni con la Regione Siciliana, il Comune di Augusta e gli Enti interessati.