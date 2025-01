Sanita': 50 interventi di chirurgia bariatrica all'ingrassia di Palermo

L'Unità Operativa Complessa di chirurgia generale dell'ospedale Ingrassia di Palermo ha tagliato e superato nel 2024 il traguardo dei 50 interventi per il trattamento dell'obesità patologica. E' quanto si legge in una nota dell'Asp di Palermo.

"Il traguardo è stato raggiunto - ha sottolineato il Direttore della Unità di Chirurgia generale dell'Ospedale Ingrassia, Franco Sciortino - grazie al lavoro di un gruppo di giovani chirurghi dedicati alla chirurgia bariatrica e grazie all'integrazione con un'equipe multidisciplinare composta, tra gli altri, da psicologi, anestesisti, endoscopisti e nutrizionisti. Il percorso per il paziente obeso prevede visite mediche specialistiche, valutazioni psicologiche pre e post operazione, esami ematochimici e strumentali finalizzati a identificare l'intervento più adatto.

Siamo grati alla direzione aziendale dell'Asp di Palermo ed ai vertici dell'Assessorato regionale della Salute per avere creduto in questo progetto".

Obiettivo della chirurgia bariatrica è la riduzione del peso in chi soffre di obesità e la cura delle malattie associate. "Il primo passo per accedere al servizio - ha concluso Sciortino - è la visita ambulatoriale nella nostra struttura con ricetta del medico di medicina generale con quesito diagnostico: valutazione per chirurgia bariatrica. Il paziente viene accolto e valutate le sue condizioni, si programma l'intervento ed il relativo percorso personalizzato".