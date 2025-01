Caltanissetta, si è insediata presidente Corte d'Appello

Cerimonia di insediamento della nuova presidente della Corte d'appello di Caltanissetta, Domenica Motta, gia' presidente della sezione famiglia della Corte d'appello di Catania. Subentra a Maria Grazia Vagliasindi, andata in pensione quattordici mesi fa. A presiedere la cerimonia il presidente facente funzioni Giuseppe Melisenda Giambertoni, designato dal Csm alla presidenza del tribunale di Agrigento. "La presidente Motta - ha detto Melisenda - trova un ufficio che da anni lavora procedimenti delicati sia dal punto di vista penale sia civile". Il procuratore generale di Caltanissetta, Fabio D'Anna, ha ricordato che gli uffici giudiziari nisseni sono attenzionati sia dal ministero della Giustizia sia dal Csm. Motta ha detto di essere "emozionata per il nuovo incarico" ed e' "consapevole delle difficolta' che ci sono nella Corte", dai lavori di ampliamento del palazzo di giustizia che vanno avanti da oltre un decennio, alla carenza del personale in magistratura. "La realizzazione del palazzo di giustizia - ha affermato - e' un argomento che affrontero' presto per verificare a che punto sono i lavori, si sta lavorando sull'impiantistica. In questa Corte c'e' una carenza che si avverte molto, perche' l'organico e' ristretto rispetto ai processi che vengono trattati. Chiederemo altre applicazioni e speriamo di attingere ad altre risorse".