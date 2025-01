Turismo. Lampedusa, Catania e Palermo tra le mete più ambite dagli italiani

Si è appena concluso un anno da record per quanto riguarda i viaggi, soprattutto per gli italiani: secondo i dati analizzati da Parclick.it, l'app di prenotazione di parcheggi leader in Europa, infatti, nel 2024 le ricerche di parcheggio negli aeroporti italiani sono aumentate del 68% rispetto al 2023. Lampedusa è al sesto posto tra le 25 destinazioni più ricercate dagli italiani nel 2024, con un aumento della domanda del 17% rispetto al 2023, Palermo è all'ottavo, con un aumento del 23% e Catania è al 22esimo, con un aumento del 16%. Oltre a Lampedusa, Palermo e Catania, spiccano altre 6 città italiane: Napoli (4º), Brindisi (17°), Bari (18°), Bologna (21°), Verona (24°) e Torino (25°). Tutte queste città hanno visto aumentare notevolmente le ricerche nell'ultimo anno rispetto al 2023. Napoli è stata cercata il 19% in più nel 2024 rispetto al 2023 e Bari il 37%. Risaltano Brindisi con un aumento del 76%, Bologna del 52%, Verona dell'87% e Torino del 71%. Le principali città europee, con le loro molteplici attrazioni turistiche, sono state le preferite dagli italiani per trascorrere qualche giorno di vacanza. Parigi occupa il primo posto tra le destinazioni più cercate nel 2024, seguita da Amsterdam (2) e Londra (3). Praga è al decimo posto, seguita da Lisbona (11), Barcellona (12), Budapest (14), Vienna (15) e Madrid (20). Le destinazioni di sole, spiaggia e vita notturna sono state molto richieste dagli italiani. Ibiza e Malta occupano rispettivamente il quinto e settimo posto tra le preferenze dei turisti, mentre Tenerife è al tredicesimo. Infine, le destinazioni a lungo raggio più cercate dell'anno sono state New York (9), Dubai (16), Zanzibar (19) e Bangkok (23). Come curiosità, tra le 150 destinazioni più cercate dagli italiani per le vacanze nel 2024, quelle che hanno registrato il maggior aumento rispetto al 2023 sono Pisa con un +110%, Nevsehir (Cappadocia) +133%, Rovaniemi (Lapponia) +135%, Perugia +138% e Madeira +302%.