Siracusa, 27 aziende chiamate a selezionare personale per gli alberghi

L’Urban Center di via Nino Bixio a Siracusa martedì prossimo (4 febbraio) si trasformerà in una “fiera del lavoro” dove domanda e offerta nel settore alberghiero e in quello della ristorazione si incontreranno per dare opportunità ai giovani. Si chiama Primo Job Day Comunale ed è stato ideato dall’assessorato alle Politiche sociali e giovanili. L’iniziativa è stata presentata stamattina dal sindaco Francesco Italia e dall’assessore Marco Zappulla assieme ai rappresentanti delle tre istituzioni che hanno collaborato alla realizzazione del progetto: Salvatore Petrilla, dirigente del Servizio XIV Centro per l’Impiego di Siracusa, Rossana Costantino di Sviluppo Lavoro Italia e Carmela Accardo, dirigente dell’Istituto alberghiero “Federico II di Svevia”. L’idea, che negli anni successivi si riempirà sempre di nuovi contenuti guardando anche al mondo della disabilità, è di creare un network tra le principali realtà economiche e formative del territorio. Si vuole favorire un dialogo diretto tra cittadini in cerca di occupazione e le aziende per offrire concretamente i posti di lavoro ma anche per fornire informazioni sulle offerte del mercato e sulle competenze richieste. Per questo nel Job Day Comunale sono state coinvolte 27 aziende dei due settori ma anche agenzie specializzate nella ricerca e nella selezione del personale, le organizzazioni rappresentative del mondo imprenditoriale, oltre ai rappresentanti degli istituti tecnici superiori e degli enti di formazione professionale. Sviluppo Lavoro Italia si è anche preoccupata di stimare le opportunità di lavoro che si potranno presentare nel corso del Job Day: saranno circa 180, in grandissima parte full time. «Quello della ricerca e dell’offerta di lavoro – ha detto il sindaco Italia – è un tema spinoso che va affrontato in maniera seria così come, con l’assessore Zappulla, stiamo provando a fare. Lo stiamo facendo con le scuole e con le aziende che hanno evidenziato un bisogno effettivo di personale e che hanno già avanzato offerte concrete di lavoro. Non so se riusciremo a soddisfare questa esigenza perché succede che il bisogno di personale si scontra con una richiesta di competenze che spesso non si trovano. In tal senso, dal mio punto di vista, il Job Day Comunale è un esperimento che è già riuscito in quanto – ha concluso il sindaco Italia – faremo incontrare domanda e offerta ma su basi concrete poiché parteciperanno aziende che hanno bisogno concreto e attuale di personale. Capiremo in questa sede, e sarà il primo di una serie di passi successivi, se l’incontro e possibile e, eventualmente, cosa bisogna fare per renderlo possibile». «Abbiamo voluto costruire un network per rispondere a un’esigenza concreta: il settore turistico- alberghiero è alla ricerca di personale, ma spesso i nostri ragazzi e le nostre ragazze non hanno facile accesso alle grandi realtà locali o non sanno da dove iniziare per proporsi al meglio. Con il Job Day facilitiamo questo percorso e mettiamo in connessione domanda e offerta, offrendo anche momenti di formazione e orientamento», ha dichiarato Marco Zappulla, assessore alle Politiche sociali e giovanili. «L’iniziativa – ha aggiunto – nasce con un obiettivo chiaro: creare una rete di opportunità per i giovani che vogliono entrare nel mondo del lavoro e per le imprese che cercano personale qualificato. Vogliamo che i giovani di Siracusa abbiano un’opportunità per scegliere di restare nella propria terra, senza sentirsi costretti ad andare via. Il lavoro si costruisce anche attraverso la collaborazione tra istituzioni, imprese e persone, ed eventi come questo rappresentano un passo concreto in questa direzione». L’evento si terrà all’Urban Center, dalle ore 9 alle 17, e offrirà ai partecipanti un duplice percorso. Nella Sala A, i workshop formativi a cura di Confindustria, Confcommercio, Cna, Confesercenti, Its Fondazione Archimede, Randstad, Noi Albergatori, Legacoop ed Eris Formazione Professionale, che forniranno strumenti concreti e una maggiore consapevolezza sulle competenze richieste dal mercato del lavoro. Nella Sala B, una vera e propria fiera del lavoro, dove le 27 aziende coinvolte incontreranno i cittadini interessati e svolgeranno colloqui conoscitivi offrendo una concreta possibilità di accesso al mondo del lavoro.