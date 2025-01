Acate, lancia una bomba carta nella casa del vicino: arrestato un 83enne

Gli agenti del Commissariato di Polizia di Vittoria hanno arrestato un 83enne presunto autore dell'atto intimidatorio, martedì mattina, con l'esplosione di una bomba carta in una casa di Acate, in via Garibaldi. L'esplosione ha provocato un incendio ed ha divelto gli infissi. Il provvedimento restrittivo ha raggiunto un acatese di 83 anni, accusato di danneggiamento aggravato dai futili motivi. E' anche accusato di avere detenuto l’ordigno esplosivo che, per fortuna, non ha provocato danni alle persone. L’ordigno è stato lanciato all’interno dell’abitazione presa di mira provocando la deflagrazione degli infissi e l’abbattimento di alcune porte interne oltre all’incendio domato prontamente dai vigili del fuoco del distaccamento di Vittoria. Alla base del gesto ci sarebbero problemi di vicinato che si sarebbero acuiti nel corso degli anni. All’uomo viene contestata la recidiva specifica. L’arresto dell’83enne è stato convalidato dal Gip del Tribunale di Ragusa, Ivano Infarinato, come richiesto dal pubblico ministero Monica Monego. L’avvocato difensore Franco Vinciguerra ha già proposto ricorso al Tribunale del Riesame di Catania per chiedere la revoca della custodia cautelare in carcere anche alla luce dell’età della persona indagata.