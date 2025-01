Tutti liberi i 43 migranti portatiin Albania, tornano domani a Bari

Non sono stati convalidati i trattenimenti di tutti e 43 i migranti che erano stati portati in Albania. I giudici, secondo quanto si apprende, hanno sospeso il giudizio e rimesso gli atti alla corte di Giustizia Ue.

I richiedenti asilo saranno trasferiti domani in Italia.

"Con la sospensione di parte degli immigrati trasferiti in Albania, si assiste a un atteggiamento di resistenza da parte di un pezzo della magistratura italiana nei confronti delle misure adottate per garantire la sicurezza e contrastare l'immigrazione irregolare". Lo dichiara in una nota il capogruppo di FdI alla Camera, Galeazzo Bignami.

"Ancora una volta ci troviamo di fronte a una presa di posizione che sembra andare oltre l'ambito giuridico, assumendo una connotazione politica e ostacolando l'azione del governo Meloni. Il centrodestra guidato da Fratelli d'Italia - aggiunge - non si lascerà intimidire e proseguirà il percorso intrapreso che è ben chiaro agli italiani e non può essere fermato da chi cerca di bloccare, con pretesti giudiziari, interventi necessari per il bene della Nazione".