La Volley Modica cerca riscatto: al PalaRizza c'è il Campobasso

Continuano gli allenamenti della Volley Modica, che reduce da due sconfitte consecutive, domenica dovrà cercare di invertire la rotta ospitando tra le mura amiche del “PalaRizza” la Energy Time Campobasso dell'ex tecnico Peppe Bua. Una sfida in cui i biancoazzurri di coach Enzo Distefano (nella foto) dovranno cercare di fare più punti possibili per provare a scalare la classifica verso posizioni che permetterebbero di avere un play off più “morbido”. Il tecnico biancoazzurro e lo staff, in settimana hanno cercato di catechizzare gli atleti che come ultimamente succede spesso, anche a Lagonegro non hanno avuto un buon approccio alla gara.