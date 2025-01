Ragusa, consegnati gli attestati dei corsi Sab promossi da Confcommercio

Continua il conseguimento degli attestati da parte di chi ha frequentato i corsi di abilitazione attivati da Confcommercio provinciale Ragusa. Consegnati, in particolare, gli attestati per l’abilitazione alla somministrazione di alimenti e bevande (Sab). La sede formativa dell’associazione di categoria, in via Sofocle, nel capoluogo, ha ospitato la cerimonia con i corsisti che hanno superato con successo gli esami finali del corso Sab per l’abilitazione all’attività in questione. I partecipanti, grazie a un percorso di formazione strutturato e professionale, hanno acquisito le competenze necessarie per avviare o gestire attività nel settore della ristorazione e della distribuzione alimentare. “Durante l’evento – spiega il presidente provinciale Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti – l’emozione dei corsisti è stata palpabile, segno di un impegno premiato dai risultati e dalla possibilità concreta di inserirsi in un settore strategico per l’economia locale. Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato, i componenti della commissione esaminatrice e la struttura della nostra associazione di categoria che ha fatto sì che potessero arrivare risultati degni di nota. Non è un caso che si stanno programmando dei nuovi corsi, una occasione da non perdere. Si tratta di un’opportunità allettante per chiunque voglia specializzarsi in un ambito in costante crescita, fondamentale per il turismo e per la valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche. Ricordo che i corsi regionali prevedono un limite massimo di partecipanti, motivo per cui si invita a presentare la domanda di iscrizione quanto prima”. Per farlo basta contattare la sede Confcommercio, telefono 0932.622522.