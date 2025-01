Elezioni a Solarino, contro l'uscente Germano candidature in alto mare

Poche idee chiare e tanta confusione a Solarino in vista delle amministrative di maggio. Si fanno e disfano nomi che dovrebbero contrastare l'uscente Peppe Germano. che rimane il candidato sindaco da battere. "Non capisco perchè è stato sfiduciato - dice un solarinese doc - Quello che ha fatto Germano in due anni, altri non l'hanno fatto in dieci anni. Sono certo che Solarino lo riconfermerà a furor di popolo".

Oggi si attendono i primi nomi dei candidati che dovrebbero tentare di contrastare il primo cittadino della 'Svolta buona'. Alla vigilia filtrano le prime indiscrezioni.

Il gruppo che fa capo a Peppe Urciullo e Paolo Formica dovrebbe indicare come candidato a sindaco Paolo Rubera, un rappresentato di cosmetici. Il gruppo Cambiamente di Fabio Burgio idovrebbe indicare Dario Bazzano (suo cognato) , mentre quello di Ciccio Lucca e Peppe D'Aquino indicherà quest ultimo alla carica di primo cittadino.

Alla girandola di nomi non dovrebbe sottrarsi Fratelli d'Italia che potrebbe far scendere in campo il suo coordinatore, Luciano Puglisi. Il Pd cosa farà? Carianni e Spada difficilmente andranno allop scontro con Germano. Cercheranno, invece, di piazzare un loro rappresentante in una lista con l'obiettivo di farlo eleggere.

Rimane nell'ombra e nel mistero il gruppo Mpa. Alla fine, il deputato all'Ars, Peppe Carta, tra gli artefici della sfiducia a Solarino dello scorso 14 dicembre, potrebbe tirare fuori il claasico coniglio dal cilindro. Ma Solarino, non è Melilli, nè Siracusa, nè Priolo, nè Augusta, nè Sortino. Lì è dominante la forza politica del parlamentare 'autonomista'.

(Nella foto l'imprenditore Ross Pelligra cittadino onorario di Solarino ed il sindaco uscente Peppe Germano)