A Modica l'assemblea territoriale di Confcooperative Sicilia

Sarà Villa Polara, a Modica, a ospitare, lunedì 3 febbraio a partire dalle 15,30, l’assemblea della sede territoriale di Ragusa di Confcooperative Sicilia sul tema “Coltivare valori, costruire futuro: la cooperazione per le comunità di domani”. L’apertura dei lavori, dopo l’accoglienza e la registrazione dei partecipanti, sarà a cura del presidente di Confcooperative Ragusa, Luca Campisi (nella foto), mentre a introdurre al tema dell’assemblea ci penserà Maurilio Assenza. Alle 16,30 focus sugli strumenti e i servizi di Confcooperative mentre alle 17 ci sarà il momento dedicato agli interventi dei rappresentanti delle varie cooperative presenti sul territorio. Le conclusioni saranno affidate al presidente Campisi.

“E’ un’assemblea che permetterà alle cooperative di incontrarsi e di conoscersi di più come base associativa – sottolinea quest’ultimo – è il primo appuntamento del nuovo anno a cui speriamo possano seguirne numerosi altri perché riteniamo che, assieme al Consiglio territoriale, questi confronti servano per la crescita complessiva del movimento, fornendo, se possibile, nuovi stimoli a chi intende avviare il percorso della cooperazione sul nostro territorio sulla scorta degli esempi che è possibile riscontrare dalle nostre parti. Invito tutti a partecipare perché possa uscirne fuori un bel momento che ci permetterà di valutare quali sono i passi più adeguati da compiere in futuro”.