Pallamano, derby in serie B tra Scicli Social Club e Agriblu

Sta confermando tutto il suo equilibrio ed incertezza il campionato di serie B Drago di Pallamano Maschile organizzato dal Comitato regionale Sicilia Figh presieduto da Sandro Pagaria.

Infatti non solo per la vittoria finale del torneo dove oltre al testa a testa tra Giovinetto Petrosino e Cus Palermo A c’è un lotto di altre 3 squadre che non molla, ma anche per la qualificazione alla Final Four di Coppa Sicilia che si disputerà il prossimo 9 febbraio a Regalbuto è ancora tutto da decidere per due dei 4 posti.

Infatti poiché il regolamento prevede che vi partecipino le prime 4 squadre in classifica del campionato cadetto al termine del girone di andata, se per Giovinetto e Cus Palermo A la qualificazione rispettivamente con 21 e 20 punti è ormai matematica, per Girgenti a 18, Aretusa 17, e Marsala 16 ancora è tutto da decidere con 1 delle 3 che rimarrà fuori. Ed il tutto si deciderà nell’ultima giornata di andata che si disputerà nel prossimo fine settimana.

E gli occhi saranno puntati in particolare ad Agrigento dove il Girgenti ospita il Giovinetto Petrosino che se da un lato è ormai qualificato per la Coppa Sicilia non vorrà però lasciare la testa della classifica.

L’inseguitrice Cus Palermo A gioca in casa il derby palermitano contro il Villaurea.

La formazione B universitaria invece attende l’Abatro Siracusa. L’Aretusa alla ricerca di punti Coppa Sicilia ospita il Beach Team Messina mentre il Marsala si reca sul campo del Gagliano. Non meno importate il derby di Scicli tra Scicli Social Club ed Agriblu Scicli.

Questo il quadro completo della tredicesima giornata

Cus Palermo – Villaurea: Campagna – Giarratana;

Cus Palermo B – Albatro: Campagna – Pizzo

Girgenti – Il Giovinetto: Manuele – Pollaci - Chiarello;

Aretusa – Messina: Botano - Giallongo;

Gagliano – Marsala: D’Annibale – Giarratana;

Scicli Social Club – Agriblù Scicli: Napoli – Bonaccorso -Campailla

La Classifica

Giovinetto 21

Cus Palermo A 20

Girgenti 18

Aretusa 17

Marsala 16

Albatro 12

Scicli Social Club 8

Villaurea 8

Gagliano 7

Avola 6

Beach Team Messina 4

Cus Palermo B 4

Agriblu Scicli 0