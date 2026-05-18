Due donne trovate morte in cantiere: al vaglio l'ipotesi di duplice omicidio. Fermato un uomo

I corpi sono ancora in corso di identificazione, indagano i carabinieri. Il sindaco: "profondo rammarico per la triste notizia che ha svegliato la comunità"

A Pollena Trocchia, nel Napoletano, intorno alle 00.45, i Carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Torre del Greco e i militari della Tenenza di Cercola sono intervenuti in viale Italia, all’interno di un cantiere edile, dopo la segnalazione della presenza di due donne prive di vita.

I corpi, ancora in corso di identificazione, sono stati rinvenuti sul pavimento del piano seminterrato di un palazzo in costruzione.

Secondo una prima ricostruzione, le due donne sarebbero precipitate da due differenti piani ascensore.

Sul posto sono intervenuti anche i militari della sezione investigazioni scientifiche del nucleo investigativo del gruppo Carabinieri di Torre Annunziata. Sono in corso le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Sembra essere la pista del duplice omicidio quella più probabile tra quelle ancora al vaglio dei carabinieri. Sembrerebbe del tutto esclusa l'ipotesi del duplice suicidio.

Un uomo, individuato dai carabinieri, è stato condotto in caserma e lungamente ascoltato nelle scorse ore nell'ambito delle indagini coordinate dalla Procura di Nola. Non si esclude che si tratti dell'autore del duplice omicidio e che a breve possa essere sottoposto a fermo dal pubblico ministero che sta coordinando le indagini dei militari dell'Arma.

"Esprimo profondo rammarico per la triste notizia che ha svegliato la comunità cittadina, quella del ritrovamento del corpo senza vita di due donne nell'area del Parco Europa, tuttora non identificate". Lo dice il sindaco di Pollena Trocchia, Carlo Esposito.

"Sono fermamente convinto che gli inquirenti, che fin da subito hanno avviato un'intensa attività di indagine" con un uomo ascoltato in queste ore in caserma "sapranno fare piena luce su quanto accaduto e, se dovesse essere confermata l'ipotesi di omicidio, riusciranno ad accertare ogni responsabilità facendo piena giustizia", conclude il sindaco.