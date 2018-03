Pachino, in fiamme nella notte deposito dell'azienda agricola "Fortunato"

Un " avvertimento" con il fuoco è stato portato a termine nella notte contro l'azienda agricola "Fortunato Srl" di contrada Pianetti. Le fiamme hanno parzialmente distrutto un deposito vicino al magazzino per la lavorazione degli ortaggi. Ancora non si conoscono i particolari della vicenda. Il fuoco ha divorato la copertura del deposito, coperta con la plastica dove si trovavano accatastate cassette per il confezionamento dei prodotti, non è possibile stabilire ancora se le fiamme hanno toccato attrezzature della società. Scattato l'allarme sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Pachino e le squadre del distaccamento di Noto. Sul posto anche polizia e carabinieri che hanno subito sentito nell'immediatezza dei fatti i proprietari della struttura. I danni da una prima stima sommaria sono rilevanti. La "Fortunato Srl" è una delle aziende leader nell'esportazione di ortaggi in nord Italia ed all'estero ed è legato da decenni con la grande distribuzione alimentare. Primeggia nella commercializzazione del pomodorino Igp di Pachino. Nell'azienda di Sebastiano e Joseph Fortunato lavorano a pieno regime oltre cento operai. Il più grande dei fratelli fino ad un mese fa ha ricoperto la carica di presidente del Consorzio pomodorino Igp di Pachino.