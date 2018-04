Scoppia un incendio al ristorante "Decò" di Nicolosi: avviate indagini

Incendio oggi pomeriggio, intorno alle 16, a Nicolosi, in provincia di Catania. Due squadre del comando provinciale dei vigili del fuoco, con diverse autobotti di rincalzo ed alcuni mezzi speciali, sono intervenute per domare un rogo sviluppatosi all'interno del ristorante "Deco'" di via Etnea. Il fumo ha invaso la via principale del comune etneo e ha destato preoccupazione tra i residenti. Salvato un pappagallino. Verifiche in corso per accertare le cause delle fiamme.