La Sicilia che innova, domani un incontro del Po Fesr Sicilia a Palermo

Venerdì 20 luglio alle 9.30 presso l’Assessorato regionale delle Attività produttive, si conclude la prima stagione degli incontri territoriali del Po Fesr Sicilia 2014-2020, con il tema “La Sicilia che innova”.

Prosegue l’impegno dell’Assessorato Regionale delle Attività Produttive finalizzato al coinvolgimento dei diversi stakeholders per la più ampia diffusione delle opportunità offerte dall’Obiettivo Tematico 1 (OT1) e dall’Obiettivo Tematico 3 (OT 3) del Programma Operativo, con particolare riferimento agli strumenti a supporto dell’innovazione del tessuto produttivo regionale, in attuazione della Strategia Regionale dell’Innovazione per la specializzazione intelligente - S3 Sicilia 2014-2020.

Nel corso dell’incontro verranno comunicate le ulteriori opportunità in materia di ricerca e innovazione previste dal PO FESR Sicilia 2014-2020 per le quali è imminente la pubblicazione dei relativi avvisi pubblici, nonché le attività in corso per l’avviato processo di revisione della Strategia S3 Sicilia 2014-2020.

I lavori saranno introdotti dal moderatore Francesco Pinelli, Dirigente del Servizio 6.S Unità Tecnica di Coordinamento (UTC) della Strategia regionale dell’Innovazione, del Dipartimento Regionale delle Attività Produttive, e aperti dall’On. Nello Musumeci, Presidente della Regione Siciliana.

La prima sessione prenderà il via con gli interventi dell’On. Girolamo Turano, Assessore per le Attività Produttive, sulle iniziative realizzate e quelle in corso di programmazione a sostegno delle imprese e delle start-up, e dell’On. Roberto Lagalla , Assessore per l’Istruzione e la Formazione Professionale, sulle iniziative a sostegno della cultura dell’imprenditorialità, dell’innovazione e di nuovi modelli di apprendimento.

A seguire, Dario Tornabene, Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Programmazione e Ac dell’AdG del PO FESR Sicilia 2014-2020 e Rosolino Greco, Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Attività Produttive, tratteranno delle opportunità offerte dal PO FESR Sicilia 2014-2020 in materia di ricerca, innovazione e sviluppo (OT1) e dello stato di attuazione del Programma, con riferimento alle azioni correlate agli obiettivi della S3 Sicilia 2014-2020.

Nel corso dell’incontro, Francesco Pinelli illustrerà i contenuti delle azioni del Programma rivolte alle Start up ad Horizon 2020 e ai Living Lab, mentre Francesco Lo Cascio, Dirigente dell’Area II del Dipartimento Regionale delle Attività Produttive, ripercorrerà il percorso di innovazione avviato dalle imprese/start up con la loro partecipazione agli Avvisi del PO FESR Sicilia 2014-2020.

In conclusione, il contributo di Pierantonio Macola , Presidente SMAU, sul ruolo della Sicilia nella nuova geografia dell’innovazione con i risultati della partecipazione della Regione Siciliana a SMAU Milano, SMAU Londra e SMAU Berlino” e l’intervento dell’Assessore regionale per le Attività produttive Girolamo Turano. L’incontro sarà anche trasmesso in diretta streaming sul nuovo portale ufficiale del Programma (http://www.euroinfosicilia.it).