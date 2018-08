Cinque auto sono andate a fuoco la notte scorsa a Sambuca di Sicilia (Ag), in via Crispi. Le vetture erano parcheggiate una accanto all'altra. Secondo i carabinieri le fiamme originariamente hanno riguardato un'auto ma, poi, si sono estese alle altre. Per l'intervento di spegnimento dell'incendio sono intervenuti i vigili del fuoco di Santa Margherita di Belice (Tp).