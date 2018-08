Sicurezza alimentare, sequestrati a Ustica 160 chili di cibo

I carabinieri della Stazione di Ustica e del Nas di Palermo hanno sequestrato 160 chili di alimenti in cattivo stato di conservazione in un esercizio commerciale in via Della Vittoria. La 45enne titolare dell'attivita' e' stata denunciata in stato di liberta'. Nel corso dell'ispezione sono state rilevate inadeguatezze igienico-sanitarie ed elevate sanzioni amministrative per mille euro in quanto la merce era priva delle indicazioni relative alla tracciabilita'. La struttura e' stata segnalata all'Asp di Palermo per le verifiche.