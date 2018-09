Sicilia, Candiani (Lega): "Sottogoverno? Né proposto, né cercato"

"Nessun posto di sottogoverno alla lega, non proposto e men che meno cercato. Perche' come ho chiarito fin dall'inizio, la Lega non cerca posti ma soluzioni ai problemi dei cittadini". A sottolinearlo e' Stefano Candiani, commissario Regionale della Lega in Sicilia. "Non c'e' stata e non c'e' - precisa - alcuna interlocuzione con il Presidente della Regione Musumeci per i cosiddetti "posti di sottogoverno". La stessa Sabina Bonelli, chiamata in causa in un articolo,"in realta' - insiste Candiani - e' completamente estranea a qualsivoglia incarico a SiciliAcque. Si tratta quindi di un fatto insistente e la medesima ne e' venuta a conoscenza solo dall'articolo di La Repubblica. Quello che cerca la Lega in Sicilia non sono posti di sottogoverno, ma progetti comuni e condivisi per il riscatto e la riqualificazione del territorio". "Queste notizie, che per essere positivo, voglio credere siano state date in questi termini solo per superficialita'- conclude il commissario regionale della Lega - minano la fiducia delle persone nei confronti degli organi di stampa, non certo nei confronti della Lega, il cui operato sul territorio e' trasparente e sotto gli occhi di tutti".