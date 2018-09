Catania, confisca per oltre 150 milioni all'editore Mario Ciancio Sanfilippo: anche La Sicilia

Il 20 settembre scorso, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, il Tribunale di Catania - Sezione Misure di Prevenzione - ha emesso un decreto di confisca e di sequestro e contestuale confisca relativo a conti correnti, polizze assicurative, 31 società, quote di partecipazione detenute in ulteriori 7 società e beni immobili nei confronti di Mario Ciancio Sanfilippo, catanese di 86 anni, giornalista e imprenditore italiano del settore radio-televisivo e della stampa, editore e direttore del quotidiano La Sicilia.

Il valore dei beni, in corso di compiuta quantificazione, è non inferiore a 150 milioni di euro. Il provvedimento è in corso d’esecuzione a cura dei Carabinieri del Ros e del Comando Provinciale di Catania. I dettagli dell’operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà domani, alle ore 11.30, presso la Sala Stampa della Procura della Repubblica.

Ci sono anche lo storico quotidiano regionale 'La Sicilia' di Catania e le emittenti tv Telecolor e Antenna Sicilia tra i beni inseriti nel "decreto di confisca e di sequestro e contestuale confisca" relativo all'impero dell'editore e immobiliarista catanese Mario Ciancio Sanfilippo. Nell'impero economico aggredito dal provvedimento della Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Catania, su richiesta della procura guidata da Carmelo Zuccaro, ci sono conti correnti, polizze assicurative, 31 societa', nonche' quote di partecipazione detenute in ulteriori 7 societa' e beni immobili, per un valore stimato dalla procura in oltre 150 milioni di euro.