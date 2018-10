Crolla un ponte nel cagliaritano per il maltempo

Nel Cagliaritano per l'ondata di maltempo è crollato completamente il ponte sul rio Santa Lucia lungo la statale 195 che collega Cagliari al comune di Capoterra. Un tratto di strada, qualche chilometro prima, aveva già ceduto provocando una voragine. Allerta arancione in Liguria, chiudono le scuole in alcune zone. Piogge torrenziali a Maiorca con nove morti, sei dispersi e oltre 200 evacuati. Allarme negli Usa per l'uragano Michael, che si rafforza verso la costa del Golfo della Florida.