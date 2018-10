Armi e droga: donne al centro di un vasto traffico nel Catanese, otto arresti

Otto persone sono state arrestate all'alba nel Calatino, in provincia di Catania, in un blitz dei carabinieri del comando provinciale. Sono accusate di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e di detenzione e porto abusivo di armi da fuoco. Le indagini, condotte dai militari della compagnia di Caltagirone, hanno consentito di smantellare un'organizzazione dedita al traffico e allo spaccio di cocaina, hashish e marijuana, in particolare nei comuni di Mirabella Imbaccari, Caltagirone e Piazza Armerina. La sussistenza di un legame di parentela ha rafforzato, nel tempo, il vincolo associativo nel quale l'apporto fornito dalle donne e' risultato preponderante. All'operazione, nome in codice 'Panta Rei', hanno preso parte oltre cento carabinieri.