Maltempo, esonda il torrente Gornalunga a Lentini

A causa dei forti temporali che si sono abbattuti nella parte orientale dell'isola, alcuni tratti di strade statali sono provvisoriamente chiusi al traffico. In particolare, per allagamento del piano viabile, sono chiuse le strade statali 114 dir "Della Costa Saracena" tra il km 10 e 11, a Carlentini (Sr), e la 192 "Della Valle del Dittaino" dal km 24 al km 43. Chiusa per fango e detriti in carreggiata la strada statale 288 "Di Aidone", dal km 2 al km 10, a Ramacca (Ct). La strada statale 417 "Di Caltagirone" e' chiusa dal km 54 al km 59 a Lentini per esondazione del torrente Gornalunga.