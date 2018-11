Ragusa, visita in Prefettura del console generale del Marocco

Il prefetto di Ragusa, Filippina Cocuzza, ha ricevuto in visita di cortesia, il Console Generale del Regno del Marocco a Palermo, Fatima Baroudi, insediatasi in Sicilia nell’ottobre dello scorso anno per svolgere le funzioni consolari per la circoscrizione anche della Calabria.

Il Console, presente in Italia da diversi anni, proveniente dal Consolato Generale di Milano, si è’ intrattenuto con il Prefetto su importanti temi volti a favorire la conoscenza degli aspetti piu’ significativi della realta’ della provincia. Sono stati affrontati i temi che interessano la comunità marocchina: nel territorio ibleo ci sono 1500 titolari di permessi di soggiorno. Si è parlato anche della possibilità di costituire in provincia associazioni locali che possano costituire momenti di aggregazione della comunità marocchina.