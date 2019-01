Ricordato oggi a Barcellona Pozzo di Gotto (Me) il giornalista Beppe Alfano, ucciso l'8 gennaio '93 dalla mafia. Alla cerimonia, organizzata dall'amministrazione comunale sul luogo dell'omicidio, in via Marconi, erano presenti, tra gli altri, la vedova Mimma Barbaro, il figlio Fulvio, il sindaco Roberto Materia, rappresentanti delle Forze dell'ordine.