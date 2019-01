L'arcivescovo di Palermo: "Battisti resta sempre una persona"

"Dobbiamo senza dubbio misurarci sul valore della giustizia, ma dobbiamo sempre tenere presente che anche chi si e' macchiato di un delitto efferato resta sempre una persona. E non puo' essere assolutamente soggetto a una spettacolarizzazione oppure a interessi personali o mediatici". Cosi' l'arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice, a margine del convegno alla Facolta' teologica di Sicilia, in corso nel capoluogo siciliano, dedicato alla figura di Luigi Sturzo, in merito alle polemiche suscitate dal video che ritrae le fasi dell'arresto di Cesare Battisti condotto nel carcere nel carcere di Massama (Oristano). "Questo e' una tema che riguarda anche la comunicazione e riguarda anche voi giornalisti - ha aggiunto - ma che oggi richiede da parte di tutti la capacita' di ritornare sempre di piu' alle motivazioni che ci spingono". (AGI) Pa3/Mrg