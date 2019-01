Il Pd annuncia un sit - in al cantiere della Palermo - Agrigento

"Il cantiere sulla statale 121 Palermo-Agrigento e' il simbolo di un governo a trazione nordista che volta le spalle alla Sicilia. Da qui denunciamo l'immobilismo e siamo pronti a fare la nostra parte per far ripartire la Sicilia". Cosi' su Facebook il segretario regionale del Pd Sicilia, Davide Faraone che annuncia un sit-in dei dem sulla Palermo-Agrigento, nel tratto che collega i comuni di Vicari e Mezzojuso, per sabato, a partire dalle ore 10. "Nel 2016 - aggiunge - il governo Renzi firmo' il Patto per la Sicilia, destinando 2 miliardi e 300 milioni per opere infrastrutturali immediatamente cantierabili. Dopo piu' di 2 anni sono stati spesi solo 250 milioni, un decimo delle risorse. Uno scandalo per una Regione con un deficit infrastrutturale grave che frena l'economia, lo sviluppo e l'occupazione. Ancora piu' scandaloso e' il blocco dei cantieri sparsi in Sicilia e l'inerzia del governo rispetto alla condizione delle strade provinciali, cosi' come denunciato da 70 amministratori". "Da 7 mesi - conclude Faraone - il governo Lega- M5s litiga sulla Tav, sta bloccando centinaia di miliardi di opere e, ancor piu' grave, ha cancellato dall'agenda di governo il Sud e la Sicilia. Noi diciamo si' alla Tav, ma quando in Sicilia? Quando potremo contare su un sistema infrastrutturale moderno con strade provinciali adeguate, linee ferroviarie sicure e veloci?".