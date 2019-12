Solarino, morta a 29 anni per un brutto male: lascia il marito e tre figli piccoli

Avrebbe compiuto 30 anni il prossimo 3 gennaio. Ma la mamma di Solarino non ce l'ha fatta. E' morta stroncata da un male incurabile. Martina Amatore, 29 anni, ha lottato fino all'ultimo con tutte le proprie forze per cercare di rimanere più a lungo accanta ai suoi tre figli. Non è arrivata neppure al Natale del 2019, nonostante la sua grande voglia di vivere. Sì perchè amava la vita, coì come l'intera sua famiglia. La sua scomparsa ha destato tanta commozione a Solarino, soprattutto tra le amiche e gli amici che la conoscevano fin da quando era bambina. Mamma Martina se n'è andata per sempre lasciando nel più grande sconforto il marito Marco ed i figli Giuliana, Giada e Concetto.

I funerali di Martina Amatore verranno celebrati domani, mercoledì 18 dicembre, nella Chiesa Madre di Solarino alle 16.