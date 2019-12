Vittoria, approvato il bilancio di previsione 2020-2022: scongiurato esercizio provvisorio

La Commissione Straordinaria che amministra il Comune di Vittoria ha approvato la nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020-2022 e al bilancio di previsione 2020-2022. L’articolato documento di pianificazione proposto dalla Direzione Politiche Finanziarie con il parere favorevole dell’Organo di Revisione dell’Ente approvato in largo anticipo rispetto ai tempi ordinari, e prima della chiusura dell’esercizio 2019 consentirà all’Ente di evitare l’esercizio provvisorio previsto dal Testo Unico Enti Locali (TUEL) e di autorizzare dal 1 gennaio 2020 la spesa corrente e la spesa per investimenti dell’Ente.

Il bilancio di previsione 2020-2022 conferma l'attività della Commissione Straordinaria finalizzata al risanamento finanziario del Comune; in particolare, è stata fatta chiarezza sulla massa debitoria dell'ente accumulata nel corso degli ultimi anni a causa della mancanza delle adeguate coperture finanziarie per i servizi oltreché per i debiti fuori bilancio. Allo stesso tempo, grazie all’avvio di una attività di recupero dell’evasione tributaria e delle morosità nell’esercizio finanziario 2019 e di riduzione della spesa corrente e del personale potranno essere programmati il mantenimento dei servizi alla cittadinanza, pianificate le attività culturali e gli interventi manutentivi nelle scuole cittadine già avviate nell’anno 2019.