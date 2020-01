Palermo, coppia rapinata da due banditi: la donna è colta da malore

Marito e moglie sono stati sorpresi da due rapinatori armati di pistola in via Silvio Boccone, a Palermo. La coppia stava facendo ritorno a casa quando è stata bloccata da due giovani che sono entrati fin dentro l'abitazione dove hanno preso 300 euro e alcuni monili. I due hanno poi sottratto il bancomat all'uomo e tenendo la coppia sotto la minaccia della pistola hanno provato a prelevare dei soldi. Tornati a casa, la donna si è sentita male e ha chiesto l'intervento dei sanitari del 118 che l'hanno trasportata all'ospedale Civico. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri che hanno già acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza. (ANSA).