Centro storico di Catania 'cinturato' dalla polizia: denunciati 4 parcheggiatori

Senza sosta l’attività di controllo nel centro storico di Catania voluta dal Questore Mario Della Cioppa per il ripristino della legalità e contro le diverse forme di abusivismo.

Nella giornata di ieri, pattuglie della Polizia di Stato, unitamente agli uomini della Polizia Municipale, sono intervenuti in Corso Sicilia e piazza della Repubblica allo scopo di controllare i parcheggiatori abusivi che vorrebbero farla da padrona sugli automobilisti, approfittando della folla del sabato pomeriggio. E così tra via Gambino e via Paternò 4 parcheggiatori abusivi sono stati identificati e sanzionati.

Inoltre, a seguito di posti di controllo sono state controllate 22 persone, 12 veicoli ed elevate numerose contestazioni al Codice della strada soprattutto per divieto di sosta.

L’attività presidiaria è poi proseguita anche in serata nelle zone della movida, tra piazza Scammacca, via Landolina, piazza Bellini e vie limitrofe, dove gli agenti hanno continuato ad effettuare controlli su persone e veicoli ed elevare contestazioni al C.D.S., in particolare, per le infrazioni relative all’uso del casco, per la mancanza di copertura assicurativa e guida senza patente.