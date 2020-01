L'azzurra Federica Brignone ha vinto lo slalom gigante di Coppa del Mondo di sci donne al Sestriere ex aequo con la slovacca Petra Vlhova in 2.21.15. A Sestriere sua madre, l'eroina della valanga rosa Maria Rosa Quario, vinse la sua ultima gara nel dicembre del 1983, uno slalom speciale. Mentre a Wengen, in discesa, Dominik Paris e' 2/o sulla pista del Lauberhorn.