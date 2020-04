Siracusa, sassaiola in via Algeri contro le auto della polizia municipale

Due automezzi della Polizia municipale di Siracusa, a supporto degli agenti impegnati nell’attività di controllo sul territorio, sono stati danneggiati oggi pomeriggio ad opera di vandali che, con lanci di sassi, hanno infranto lunotti e vetri laterali delle auto di servizio. E’ accaduto in via Algeri dove i vigili urbani si erano portati a seguito di una segnalazione per un controllo su attività svolta lungo la pista ciclabile. “Solidarietà alle pattuglie della Polizia municipale e del Pronto intervento”: l’ha immediatamente espressa il sindaco di Siracusa, Francesco Italia aggiungendo: “Siracusa non è questa. Nessuno potrà fermare i controlli a tutela della salute di tutta la nostra comunità”.

“Oggi abbiamo assistito ad uno spettacolo surreale, che nessuno di noi avrebbe mai immaginato e che non merita alcun commento. Un’azione criminosa e deplorevole perpetrata ai danni di chi, ogni giorno, da quasi un mese, lavora instancabilmente nell’attività di controllo del territorio per cercare di limitare la diffusione del contagio nel rispetto delle direttive previste nei vari DPCM. Esprimo solidarietà ai nostri agenti che nonostante l'accaduto continueranno ad impegnarsi per la nostra comunità”: lo dichiara l’assessore alla Polizia municipale, Andrea Buccheri.