Lega Sud plaude a Musumeci: prudenza e saggezza per l'emergenza

La Lega Sud plaude al governatore della Sicilia per il suo operato in un momento storico senza precedenti come l'emergenza coronavirus. A farlo è il presidente della Lega Sud, Ciccio Midolo. "Il presidente della Regione pur avendo una maggioranza largamente formata da trasformisti e gente a caccia di poltrone per amici e parenti, sta dimostrando di sapere governare con prudenza e nello stesso tempo con saggezza di fronte ad un mostro che si chiama covid. La decisione di chiudere la Sicilia che ha fortemente voluto per evitare il peggio, comincia a dare i primi risultati. Nel campo della gestione sanitaria dell'emergenza covid in alcune province - prosegue Midolo - credo che la resa dei conti la farà dopo che la buriana sarà passata. Se fino ad oggi non ha detto una parola ,è solo per il senso di responsabilità che ha nei confronti del popolo siciliano, evitando di creare allarmismi e gettare la gente nel panico. Musumeci sà di avere ereditato un sistema sanitario fatto di clientele e di voto di scambio e deve essere spazzata via. Ma la battaglia - dice il leader della Lega Sud - non è ancora finita, perchè bisognerà avere il denaro che il governo di Roma ha promesso ai Comuni dell'Isola per questa emergenza. Musumeci ha gestito il male del terzo millennio come se la Sicilia fosse un vero e proprio Stato. Questo deve fare riflettere i siciliani e dimostra che nell'Isola c'è un capitale umano che non può prendere lezioni da chichessia".